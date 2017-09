Molière... à Toulouse ?

Étonnant à première vue, et pourtant...

Savez-vous qu'il était passé sur les planches des théâtres toulousains ?

Que la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine conserve un fonds "Molière" unique ?



Durant tout ce mois consacré à l'artiste à travers spectacles, exposition, lectures et concert, il vous est présenté en avant-première et c'est l'un des plus précieux de la bibliothèque !



Un événement proposé par la Bibliothèque de Toulouse avec l’aide de ses partenaires : Conservatoire à Rayonnement Régional, Théâtres du Capitole, Jules Julien et Sorano.



La Bibliothèque fait appel à Eyekard pour l'impression et la distribution de 5000 cartes postales dans le réseau culturel de Eyekard.



Cible: grand public