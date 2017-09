Du 7 septembre au 12 octobre, "l'Été Indé" s'installe à Pau avec trois concerts gratuits en terrasse tous les jeudis.

Profitez des beaux jours et de la programmation, qui fait la part belle à la scène indépendante mais pas que...



15 concerts gratuits proposés par La Direction Culture de la Ville de Pau,

à raison de 3 concerts répartis sur deux sites le jeudi entre 19h et 23h (sauf le 28 septembre).



Pour sa première collaboration avec la Ville de PAU, Eyekard se voit confier l'impression et la distribution de Cartes postales, Sets de table et Sous-bocks dans un large de réseau plus de 100 Bars et Restaurants dans le périmètre de l'événement.